Klassenfahrt in den Kiez – bei diesem Stichwort denkt man wohl eher weniger an eine Musicalfahrt. Untergebracht in einem Hostel direkt auf der Reeperbahn im Hamburger Stadtteil St. Pauli nahmen insgesamt 45 Schüler an einer dreitägigen Fahrt nach Hamburg teil. Das Highlight der von Catrin Schuler organisierten Reise: der Besuch des aktuell in Hamburg laufenden Musicals „Hamilton“, aufgeführt im Stage-Operettenhaus in St. Pauli.

Ganz früh am Mittwochmorgen, mitten in den Ferien, verlässt der mit 50 Personen voll besetzte Bus den Busbahnhof in Ebermannstadt . Eine lange Busfahrt liegt vor den 45 Schülern des Gymnasiums Fränkische Schweiz und ihren Beglei-tern. Ziel ist die große Stadt im Norden Deutschlands – Hamburg.

Eine Besichtigung der Hansestadt

Gleich nach der Ankunft am späten Nachmittag gehen die ersten Schüler los auf eine Erkundungstour. Sie wohnen mitten auf der Reeperbahn , mitten im Kiez. Allein da gibt es schon so einiges zu sehen. Die meisten zieht es jedoch gleich hinunter zur Elbe und in die Speicherstadt . Ein riesiges Kreuzfahrtschiff liegt ganz nah im Trockendeck und beeindruckt durch seine schiere Größe. Auch die Schwäne auf der Binnenalster sind einen Blick wert.

Auf einem gemeinsamen Rundgang zu den Landungsbrücken am Abend gewinnen die Teilnehmer Eindrücke von der Reeperbahn , vom Stadtteil St. Pauli und vom Hafen. Tiefere Einblicke in die Geschichte Hamburgs liefert eine Stadtführung am Donnerstagvormittag, bei der die Schüler viel über die alte und neue Hansestadt erfahren.

Von der Innenstadt geht es hinaus in die alte Speicherstadt , vorbei an der Elphie (Elbphilharmonie) weiter zur hochmodernen Hafen-City und zum alten Elbtunnel. Leider meint es der Wettergott nicht ganz so gut mit den Reisenden: mal Schnee, mal Regen. Die Stadt zeigt sich wirklich nicht in ihrem besten Gewand.

Beeindruckende Show

Detailliertere Einblicke in das emsige Leben des Hamburger Hafens und dessen Historie gibt auch eine Hafenrundfahrt am Freitagvormittag, kurz bevor die Ebermannstädter wieder die Rückfahrt ins südlich gelegene Franken antreten. Die Hauptattraktion der Reise findet am Donnerstagabend statt. Aufgeregt und voller Vorfreude trifft sich die Schülergruppe im Foyer des Hotels, um dann gemeinsam zum nahegelegenen Stage-Operettenhaus zu laufen. Dort gastiert seit letztem September das amerikanische Musical „Hamilton“. Mit seinen rasanten, zum Teil virtuos vorgetragenen Rapsongs und den hochemotionalen Soulballaden fasziniert es das Publikum. Auch die Schüler zieht der ergreifende Auftritt mit der energischen Performance in seinen Bann, fesselt durch seine Story über den hierzulande eher unbekannten Gründungsvater der USA, Alexander Hamilton.

Spät am Freitagabend kehren die Gymnasiasten mit ihren Betreuern nach Ebermannstadt zurück. Die gesamte lange Rückfahrt über ist der Musicalbesuch das Hauptgesprächsthema. Immer wieder werden die bekanntesten Musicalhits intoniert, die Szenen untereinander besprochen. Somit steht fest: Dieser Schulausflug mitten in den Ferien hat sich gelohnt.

Jannis Helmschrott