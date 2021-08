Schaden in Höhe von insgesamt 6300 Euro ist bei einer gefährlichen Verkehrssituation am Montagabend in Mostviel entstanden. Ein 59-jähriger Fürther fuhr gemeinsam mit seiner 45-jährigen Begleiterin auf seiner Harley Davidson hinter einem 48-jährigen Mann mit einem Kleintransporter. In einer Engstelle hielt dieser aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs an und setzte anschließend zurück, um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen. Hierbei übersah er den dahinter wartenden Motorradfahrer. Die beiden Biker konnten noch abspringen, bevor es zu der Kollision kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt, wie die Polizei Ebermannstadt berichtet.