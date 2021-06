Junge Besucher der Stadtbücherei Forchheim können es jetzt daheim wachsen und gedeihen lassen: Mit einer Kollektion von verschiedenen Bio-Sämereien sommerlicher Kletterpflanzen ausgestattet, ist es den Kleinen möglich, eigene Erfahrungen bei Ansaat und Pflege zu sammeln. Dabei gibt es auch einen Preis zu gewinnen – wenn die Kinder ihre bunte Aufzucht fotografisch in Szene setzen und diese Bilder beim Fotowettbewerb „Meine Sommer-Kletterpflanze“ in der Stadtbücherei aushängen. Die kreativsten Einzelbilder oder Wachstumsreihen von blühenden und rankenden Feuerbohnen, Edelwicken oder Kaiserwinden werden zum Abschluss des Sommers im Oktober prämiert. Zur Teilnahme an diesem sommerlichen Fotowettbewerb können ab sofort Saatgut-Sets (mit Anleitung zur Aussaat und Anzucht) in der Stadtbücherei kostenlos abgeholt werden. Die Teilnehmer am Fotowettbewerb können dann bis Donnerstag, 30. September, Bilder von den wachsenden und blühenden Kletterpflanzen in der Stadtbücherei Forchheim abgeben oder dem Bund Naturschutz Forchheim per E-Mail senden.Weitere Informationen zum Wettbewerb und den verschiedene Saat-Gut-Sets gibt es auf der Internetseite https://forchheim.bund-naturschutz.de/stadt-klima-wandel-21. red