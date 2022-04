In der Zeit von Mittwoch, 6. April, bis Mittwoch, 20. April, ist ein bislang unbekannter Täter in Forchheim in eine Lagerscheune eingebrochen, welche sich am Flurweg in Richtung Eggolsheim in der Karl-Bröger-Straße befindet. Das Sicherheitsschloss wurde aufgebrochen, aber nichts aus dem Inneren entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.