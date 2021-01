Auf hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge hatten es bislang Unbekannte abgesehen, die am Dienstagmorgen in eine Zimmerei in Forchheim eingebrochen sind. Die Täter entkamen mit einem Ford Tourneo der Firma, an dem die Kennzeichen "FO - HB 118" angebracht waren. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen .

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in den Morgenstunden auf dem Gelände der Zimmerei in der Straße Breitweidig über eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt zu einer der Hallen mit darin befindlichen Büros. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge, insbesondere der Marke Hilti.

Mit einem Ford-Pritschenwagen, der in einer Halle abgestellt war, konnten die Täter samt ihrer Beute unbehelligt flüchten. Das Fahrzeug hat ein schwarzes Führerhaus, silberfarbene Bordwände und trägt die Aufschrift "Holzbau Blümlein". Die entwendeten Maschinen und der Ford haben einen Gesamtwert von circa 100 000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Kripo Bamberg, Telefon 0951/9129-491. pol