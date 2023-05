Bei Schmetterling International in Geschwand waren sechs Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 15 Jahren für einen Tag zu Gast, um die verschiedenen Ausbildungsberufe in dem fränkischen Touristikunternehmen kennenzulernen.

Der „Girls’ and Boys’ Day“ findet jedes Jahr auf Initiative des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben statt und hat zum Ziel, jungen Mädchen zukunftsträchtige Berufsfelder vorzustellen, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind. Andersherum sollen Jungs die Gelegenheit einen Eindruck von bislang typischen Frauenberufen bekommen.

Was macht eine Digitalisierungsmanagerin und wie werden Webseiten gebaut? Die Mädchen und Jungen schauten sich an, wie Internetseiten gebaut werden, was man im Beruf als Tourismuskaufmann/-kauffrau macht oder auch was eine Digitalisierungsmanagerin für Aufgaben hat. Sowohl die Schüler und Schülerinnen als auch die Mitarbeiter bei Schmetterling hatten viel Spaß beim Vorstellen ihrer Berufe. Beim einem Pizzaessen wurde über die Zukunftswünsche der Mädchen und Jungen geplaudert. red