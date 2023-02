Am Tag der offenen Tür konnten interessierte und zukünftige Schüler und Schülerinnen für ein paar Stunden in das Schulleben der privaten Fachoberschule , die direkt am Bahnhof in Eggolsheim beheimatet ist, hineinschnuppern.

Beim Betreten des Chemiesaals zieht die rote Flamme direkt ihre Aufmerksamkeit auf sich. Der oftmals unbeliebte Unterricht im Fach Chemie und das dazugehörige Wissen wurde den Schülern durch verschiedene Experimente vermittelt. Aber dies galt nicht nur für den Chemieunterricht , sondern für alle Unterrichtsfächer der vier Ausbildungsrichtungen.

Zwei Traktoren auf dem Schulgelände standen symbolisch für den ABU-Zweig, ausgeschrieben nennt man diese Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Petra Stiegeler, die Biologielehrerin und Betreuerin der fachpraktischen Ausbildung im ABU-Bereich, erklärte den Besuchern, was unter dem Mikroskop zu betrachten war. Einzigartig ist an diesem Zweig, dass man sich im Praktikum für einen Schwerpunkt zwischen Umweltsicherung, Ernährung und Biotechnologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau entscheiden soll.

Wer nicht so an Naturwissenschaften interessiert und eher kreativ veranlagt ist, der konnte sich für die Ausbildungsrichtung der Gestalter begeistern. Wer sich bis jetzt noch nicht angesprochen fühlte, konnte sich auch über den Sozialzweig informieren. Im Gesundheitszweig beschäftigt man sich vor allem in der zwölften Jahrgangsstufe mit der Anatomie des menschlichen Körpers. Auch das Wahlpflichtfach Spanisch ist wichtig, wenn man die 13. Klasse antreten möchte und noch keine zweite Fremdsprache erlernt hat. Wer sich für das Schuljahr 2023/24 anmelden möchte, kann dies zwischen dem 27. Februar und 10. März machen. Nähere Informationen unter arche-twi.com. red