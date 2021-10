Ein Klettergerüst, eine Schaukel, ein Sonnensegel und fast 2000 Quadratmeter Platz zum Toben, direkt an die Schule angrenzend – das fällt in den Blick, wenn man an der Grundschule auf dem Bus wartet. „Die Räume der Mittagsbetreuung sind begrenzt. In erster Linie war der Spielplatz für die Kinder der Mittagsbetreuung gedacht“, sagt Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW). Diese können dann gerade in den Sommermonaten ausgelassen spielen, wenn sie bis 16 Uhr betreut werden.

Damit sie direkt von der Schule auf den Spielplatz gelangen, ohne mit der Straße in Berührung zu kommen, wurde das Grundstück eingezäunt. Möglich wurde das durch 10 000 Euro Fördergeld vom Wirtschaftsband A9. Deren Geschäftsführer Michael Breitenfelder überzeugte sich jetzt von der gelungenen Umsetzung des Spielplatzes. Das Geld stammt aus dem 100 000-Euro-Förderbudget für Kleinprojekte des Wirtschaftsbands A9. „Bezuschusst werden bis zu 80 Prozent der Kosten der Projekte oder maximal 20 000 Euro“, erklärt Breitenfelder. Einen Antrag stellen könnten alle in der Region, ob Vereine, Privatpersonen, Institutionen oder Kommunen. „Glücklicherweise sind wir zum Zug gekommen“, dankte Kunzmann und lobte das schnelle, unbürokratische Vorgehen beim Förderantrag.

Auf den Spielplatz dürfen übrigens nicht nur die Kinder der Mittagsbetreuung, sondern alle Kinder. map