Die Sonderausstellung „Nachhaltig?! Der Umgang mit Kleidung gestern und heute“ im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim befasst sich aktuell mit dem Lebenszyklus von Kleidungsstücken . Sie zeigt auf, wie sich Ressourcen, Produktionsabläufe, Vertrieb und Verwendung von Textilien geändert haben und wie Nutzer nachhaltig mit Kleidung umgehen können. Das Landratsamt Forchheim hat im Zuge der europäischen Woche der Abfallvermeidung 2022 zu einem Ideenwettbewerb zur Weiternutzung von Textilien aufgerufen. Auf dem ersten Platz in der Kategorie „Ein Sakko für den Landrat“ landete ein modisches Sakko aus alten hochwertigen Jeansstoffen. Dieses Sakko ist nun im Museum im Zuge der Ausstellung zu besichtigen. Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (l.) übergab mit Erzsébet Molnár (Erschafferin des Sakkos ) das Kleidungsstück an Michael Karmann (Bürgermeister Buttenheim). Die Ausstellung ist bis zum 12. Februar zu besichtigen. Foto: Landratsamt Forchheim