Ein neuer Kindergarten muss her. Dringend. Doch eigentlich sind es zwei: ein temporärer und ein dauerhafter Kindergarten. „Für September 2022 haben wir eine Unterdeckung“, sagte Kämmerer Ernst Steinlein in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Fünf Krippenkinder und acht Kindergartenkinder können demnach heuer nicht untergebracht werden. Tendenz steigend, wie die Anmeldungen der Kinder für die Folgejahre zeigen. „57 Kinder brauchen bis 2024 einen Platz. Sie haben einen Anspruch darauf“, betonte Steinlein. Untergebracht werden sie in drei Gruppen. Aufgrund der Lieferzeit müsste der fertige Plan für die Kita bereits jetzt auf dem Tisch liegen.

Die Zeit drängt und die Stadt hat bereits Möglichkeiten ausgelotet. Beispielsweise wurde bei den anderen zur VG gehörenden Gemeinden nach freien Kapazitäten angefragt, wie Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW) dem Gremium mitteilte. Hiltpoltstein hätte Platz für sieben Kinder gehabt. Doch: „Aufgrund der Flüchtlingskrise sind diese Kapazitäten belegt“, sagte Kunzmann. Von den Betreibern des Gräfenberger Waldkindergartens kam noch keine verbindliche Antwort. Dort könnten jedoch nur die Kindergartenkinder untergebracht werden. „Krippenkinder können unmöglich dort betreut werden“, wusste Kunzmann.

Bis September müssen Lösungen gefunden werden. Am bestehenden Kindergarten wurden aufgrund des hohen Bedarfs bereits vor zwei Jahren Container aufgestellt, in denen 39 Kinder betreut werden. Dort nochmal anzudocken, wäre zum einen nicht ausreichend, zum anderen sei auch die Diakonie davon wenig begeistert. „Der Kindergarten wäre mit insgesamt 170 Kindern dann einfach zu groß“, erklärte der Bürgermeister.

Mit der Suche nach möglichen Standorten wurde das Architektenbüro Gebhardt – Steinlein aus Obertrubach beauftragt. Oliver Gebhardt stellte diese in der Sitzung dann vor. Den Antrag dazu hatte Konrad Hofmann (FW) gestellt. Ihm war wichtig, dass auch andere Gemeindeorte in Betracht kommen. Anhand der Geburtenzahlen ist die Stadt Gräfenberg mit 169 Kindern in den Jahren 2016 bis heute Spitzenreiter, gefolgt von Haidhof und Thuisbrunn mit 46 Geburten.

Abwanderung befürchtet

Hofmann möchte, dass auch ein Anbau an die bestehende städtische Kitaeinrichtung in Thuisbrunn in Betracht gezogen wird. Schon jetzt müssten zehn Kinder nach Gräfenberg . Er fürchte eine weitere Abwanderung, wenn ein Geschwisterkind nicht untergebracht werden könne. Tatsächlich sei der Standort Thuisbrunn zumindest für eine Gruppe sowohl in temporärer als auch in finaler Unterbringung geeignet, wie Oliver Gebhardt aufzeigte.

Untersucht wurden mögliche Standorte nach den Kategorien geografische Lage, baurechtliche Sicht, Wirtschaftlichkeit und den Eigentümerverhältnisse. Allerdings musste bei der Lagebetrachtung auch beachtet werden, dass eine temporäre Einrichtung dort eine finale verhindern würde. Die neue Einrichtung müsste 600 Quadratmeter betragen. Auch ein Mehrzweckraum ist vorgeschrieben.

Gebhardt untersuchte als möglichen Standort das Scheunenviertel, die Pestalozzistraße mit zwei Grundstücken, die ehemalige Frankoniahalle, Thuisbrunn, aber auch das Grundstück der Stadt beim Waldkindergarten, den ehemaligen Möbelprofi, den Gewerbepark Hüll und das Schulzentrum. „Alle Standorte haben Vor- und Nachteile“, sagte Gebhardt. Denkbar ungeeignet ist seinen Angaben zufolge das Scheunenviertel. Bei der Frankoniahalle wäre die Einrichtung zwischen zwei Hängen eingequetscht. Für 600 Quadratmeter kein Platz.

Schulzentrum als Favorit

Als temporäre Einrichtung ist der Platz des ehemaligen Möbelprofis interessant, auch der Gewerbepark Hüll mit dem Indianerlager in der Nähe, könnte eine Lösung für die temporäre Einrichtung sein. Favorit für die endgültige Kita wäre das Schulzentrum. Der Eigentümer ist die Stadt, die Kita könnte in einer L-Form gebaut werden. Nur der Festplatz würde weiter nach Außen rutschen.

Da je nach Standortentscheidung für eine temporäre und eine endgültige Kita möglicherweise Kaufverhandlungen geführt werden müssen, wurde in der nichtöffentlichen Sitzung intensiver diskutiert.