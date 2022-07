Ein „Mozartfest in der Kaiserpfalz“ kündigt die Volkshochschule (VHS) Forchheim für Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, in der Kaiserpfalz Forchheim an. Das Bamberger Streichquartett spielt Meisterwerke von W. A. Mozart , darunter sein berühmtes Klarinettenquintett. Mit dabei ist der Solo-Klarinettist der Bamberger Symphoniker , Günther Forstmaier. Karlheinz Busch wird moderieren und durch den Abend führen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kulturraum Sankt Gereon statt. Eintritt 15 Euro, Karten in der „Bücherstube an der Martinskirche“ in Forchheim oder an der Abendkasse. Nähere Informationen unter www.vhs-forchheim.de oder im VHS-Büro in Forchheim , Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060. Foto: Sonja Krens