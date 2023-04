Der Kultur- und Förderverein Leutenbach bringt im zweiten Jahr die Vortragsreihe „ Gesellschaft – Politik – Religion“ an den Start. Nach der Premiere 2022 folgt nun für das erste Halbjahr 2023 eine Auswahl an Vorträgen im Pfarrheim St. Jakobus, Am Pfarrgarten 6. Am Donnerstag, 27. April, 19 Uhr, referiert Kedar Kolharkar über „Der Hinduismus – ein Kosmos religiöser Traditionen und gesellschaftlicher Phänomene“.

Kolharkar ist Vorsitzender der Deutsch-Indischen Gesellschaft Franken/Nürnberg. Der Hinduismus ist nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religion und ein vielgestaltiger Religionskomplex mit einer Vielzahl an Göttinnen und Göttern.

Der Referent führt die Zuhörer in diese komplexe Welt der Religion ein, bringt die Lehre und Inhalte näher und gibt anschließend einen Einblick, wie der Glaube im Alltag gelebt wird und sich auf das Leben auswirkt. Auch wenn der Hinduismus die vorherrschende unter einer Vielzahl von Religionen in Indien ist, so ist er nicht die einzige wichtige im indischen Alltag. Fast immer und fast überall leben Menschen verschiedenen Glaubens friedlich zusammen. Diese gelebte Toleranz zu kennen, ist zum Verständnis der Menschen und des Landes wichtig. Spannend ist auch die Frage, ob es zwischen dem Christentum und dem Hinduismus Schnittstellen gibt?

Anmeldungen für die Vorträge sind nicht erforderlich und der Eintritt ist jeweils frei. Bei Fragen kann man sich an Matthias Ch. Reubel unter Telefon 0151/25231098 wenden. red