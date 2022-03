Die Tierhilfe Franken hat eine Aktion für die Tiere in der Ukraine gestartet. Gegen eine Spende von 20 Euro können Interessenten ein Überraschungspaket bei Beate Bratta von der Tierhilfe bestellen (Telefon 0170/9127485). Der Erlös geht an Kontaktleute in der Ukraine, die sich dort um notleidende Tiere kümmern. Spendenkonto: Tierhilfe Franken e. V., Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11, Kennwort „Hilfspaket Ukraine“. red