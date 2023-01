Einige Gläubige haben jüngst in der Filialkirche Hohenpölz einen besonderen Gottesdienst gefeiert. Mitwirkende waren Dieter Jung, Pfarradministrator in Oberkotzau, Michael Gräf, Pfarrer von Scheßlitz, Kaplan Michael Polster aus Hilpoltstein, Monsignore Georg Holzschuh und Diakon Michael Herbst. Herbst feierte seinen 44. Geburtstag. Kirchenpfleger Peter Nüßlein überbrachte ein Geschenk der Kirchengemeinde . Es war zudem ein Dankgottesdienst, dafür dass Herbst bisher seine Krebserkrankung so gut im Griff hat. An der Orgel spielte Frank Grasser. Die Kirche hatten Renate und Rudolf Herbst (Mesnerpaar) geschmückt. Unterstützung bekamen sie dabei von Carmen Först, Kerstin Först und Helga Dippold und Diakon Michel Herbst. red