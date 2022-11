Diese Lunte hat gezündet! Mit dem Marsch „Start frei“ von Ernst Mosch zündete die Traditionsmarke des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen ihr „Feuerwerk der Blasmusik “ in der prall gefüllten Eggerbachhalle in Eggolsheim .

Nicht ohne Grund, denn in der jetzigen Besetzung mit dem aktuellen Outfit und unter ihrem Dirigenten Markus Schirner aus Eggolsheim stehen die zwei Dutzend Mädels und Burschen als „Buckenhofener Blasmusik “ heuer seit genau zehn Jahren auf den Bühnen.

Vereinspräsident Bernd Froese präsentierte seinen Musikern und dem knapp 300-köpfigen Publikum ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Als Moderator konnte die „Stimme der Blasmusik “ im Bayerischen Rundfunk , der Allgäuer Georg Ried, gewonnen werden. Mit Anekdoten aus seiner 31-jährigen Blasmusikkarriere durchsetzte er die funkelnden Kaskaden der Jubelkapelle. Ein ums andere Mal brandete nach dem Schlussakkord der jeweiligen Nummer Jubel aus dem Publikum auf.

Unter all die klangvollen Titel der Ernst-Mosch-Ära, vom „Mondschein an der Eger“ bis zur „Böhmischen Liebe“, mischten sich auch die regionalen Klassiker wie der von Ehrendirigent Willi Saffer komponierte Marsch „Gruß aus Forchheim“, der anno 1981 auch dem ersten Tonträger des Musikvereins seinen Namen gab.

Seine Vielseitigkeit zeigte das Ensemble auch mit Ausflügen in andere Genres, so mit dem beeindruckenden Solo des Posaunisten Emmo Lochner, der den Beatles-Klassiker „Hey Jude“ zum Allerbesten gab. Trompeter Marius Dachwald bekundete mit seinem Solo „You Raise me up“, wie sehr er sich von seinen Buckenhofener Musikfreunden zu dieser brillanten Leistung ermutigt fühlt.

Zwischendrin ergriff noch einmal Präsident Bernd Froese das Wort. Er bedankte sich bei den Musikern und ihrem Dirigenten für jede Menge Fleiß und Einsatzfreude in den vergangenen zehn Jahren mit kleinen Geschenken. Dann lud er das Publikum ein, ab sofort die Weihnachtsgeschenkesuche für beendet zu erklären: Denn ab Mitte November kann mit dem Kauf von Eintrittskarten für einen ganzen Reigen von Konzerten im kommenden Jahr 2023 begonnen werden. Näheres unter mv-fb.de. red