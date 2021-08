„Experimente antworten“ heißt der Landeswettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der die Freude am Experimentieren und den Naturwissenschaften bei den Schülern wecken soll. Vitus Dann, Lina Fiedler und Bernadette Wehr vom Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt haben sich dazu mit dem Thema „Schokolade – Zum Dahinschmelzen“ beschäftigt. Zunächst stellten sie selbstständig Schokolade mit vier verschiedenen Geschmacksrichtungen her und ließen diese anschließend in ihrem persönlichen Umfeld testen. Zusätzlich untersuchten sie die physikalische Eigenschaft der Dichte sowie den Energiegehalt ihrer Erzeugnisse.

Als Anerkennung ihrer Leistung erhielt jeder der drei eine Urkunde aus München. Pandemiebedingt konnte in diesem Jahr keine Superpreisveranstaltung stattfinden. red