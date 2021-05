„Auf die Schnecke, fertig, los!“ ist das Motto eines Kindererlebniswegs durch

Heiligenstadt vom 22. Mai bis zum 27. Juni.

Alle Kinder und Familien , die Lust auf einen abwechslungsreichen Spaziergang in Heiligenstadt haben – egal, ob zu Fuß, mit dem Laufrad, Fahrrad oder dem Kinderwagen – sind eingeladen, sich auf die Spuren „unserer heimischen Tiere“ zu machen. So lautet das aktuelle Jahresmotto der Kindereinrichtung „Schneckenhaus“. Weil wegen der vielen Corona-Bestimmungen das Kindergartenfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hat sich das Personal alternativ diese Aktion überlegt.

Start des Weges ist in der Nähe der Einrichtung am Pfarrberg 20. Dort gibt es genügend Parkplätze. An der ersten Station finden sich die Wegbeschreibung und ein Kreuzworträtsel , das bei der letzten Station, in der evangelischen Kirche (Pfarrberg 2), abgegeben werden kann. red