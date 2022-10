„NaturErlebnis Morschreuth “ heißt ein neuer rund zwölf Kilometer langer Rundwanderweg auf dem bestehenden Wanderwegenetz rund um das Malerdorf Morschreuth . Kürzlich wurde es offiziell am ebenfalls neuen Infopavillon mit dem Durchschneiden eines rot-weißen Bandes durch Emil Beck eröffnet.

Die Idee dazu hatte Becks Vater Rüdiger, seines Zeichens Wanderwart der FSV-Ortsgruppe Morschreuth , bereits im Jahr 2014, als der Markt Gößweinstein die FSV-Vereine in seinem Gemeindegebiet dazu aufrief, Ideen für eine Attraktion in ihren Orten einzureichen. Entstanden ist so nicht nur ein neuer Rundwanderweg , sondern ein Naturerlebnisweg mit elf Stationen, an denen große Informationstafeln aufgestellt wurden, die die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt und die Geschichte der Landwirtschaft um Morschreuth den Wanderern erläutern. So zum Beispiel an einer Station eine „Vogeluhr“, die anzeigt, wann welcher Vogel aktiv ist.

Kalkbrennofen als Besonderheit

Mithilfe der nächsten Station, „einer Greifvögel-Infotafel“, können die Wanderer die Greifvögel bestimmen, wenn sie über den Köpfen fliegen. Eine Besonderheit bei Morschreuth ist der noch teilweise erhaltene Kalkbrennofen, der noch etwa bis 1920 in Betrieb war. Mittlerweile ist er ein Kulturdenkmal. Wie Beck erklärt, wurde damals alles, was man für den Hausbau benötigte, selbst vor Ort hergestellt. An einer weiteren Station findet sich ein Insektenhotel, da Insekten ein ganz wichtiger Bestandteil der Natur sind.

Zudem sind die „Hüllen“ zu sehen. Um Morschreuth sind noch drei davon bekannt, sie waren früher wichtige Wassertränken für landwirtschaftliche Nutztiere. Nur die Hüll an der Hartenreuther Kapelle ist heute noch wasserführend. Absolutes Highlight am Weg ist der Röthelfels mit herrlichem Ausblick ins Altental, Trubachtal und Wiesenttal, auf dem ein großes Panoramabild installiert und Sitzgelegenheiten geschaffen wurden. Auch ein Geländer wurde zum Schutz des Felsenkopfes angebracht.

Ganz wichtig ist für Beck auch, dass der Rundwanderweg an den zwei Morschreuther Gasthäusern als Einkehrmöglichkeit, dem Spielplatz und der Kirche vorbeiführt. Die Errichtung dieser neuen Route hat 32.000 Euro gekostet und wurde als Naturparkmaßnahme des Marktes Gößweinstein mit 70 Prozent aus Fördermitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Der zusätzlich errichtete Infopavillon, der die Geschichte der Landwirtschaft in und um Morschreuth darstellt und in dem eine Sitzgarnitur steht, kam als eigenes Projekt der FSV-Ortsgruppe Morschreuth noch hinzu. Er wurde mit annähernd 70 Prozent über das Regionalbudget der „ILE Fränkische Schweiz Aktiv“ gefördert. Die Ortsgruppe selbst steuerte rund 3000 Euro aus ihrer Vereinskasse bei. Vizelandrätin Rosi Kraus ( CSU ) findet es toll, dass sich die Morschreuther mit so viel Herzblut für die Natur engagieren. Der neue Naturpfad rund um Morschreuth kann auch in einzelnen Etappen erwandert werden. In den Tourist-Infos ist dazu auch eine Broschüre erhältlich, wie Tourismusleiterin Monika Merz informierte.

Die Geschichte des Ortes

1951 kam der erste Bulldog nach Morschreuth , 1961 der erste Mähdrescher, den Rüdiger Becks Vater Günter Beck fuhr, der ebenfalls bei der Wegeröffnung dabei war. Wie aus dem Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern aus dem Jahr 1904 hervorgeht, war Morschreuth damals mit seinen 233 Einwohnern ein reines Bauerndorf mit 42 Wohngebäuden, 189 Kühen, 145 Schweinen, 68 Schafen und acht Ziegen.