Mit einem Ehrenamtsempfang hat Bürgermeister Holger Bezold FW-UBD (Freie Wähler/Unabhängige Bürger Dormitz ) am Freitag engagierten Bürgern gedankt. Dabei betonte er auch, wie wichtig das Ehrenamt für die Gemeinschaft ist: Ohne diese Menschen wäre Dormitz nicht so lebenswert. Der Ort lebe vom Engagement, manchmal sichtbar, oft aber im Hintergrund.

Während in anderen Orten oft die Rede von der Krise des Ehrenamtes ist, scheint das in Dormitz anders zu sein: Hier bringen sich die Menschen sehr gerne ein, sei es im Sport, in der Schule oder im Kindergarten, auch in der Kultur oder in der Musik. Hier wird das Ehrenamt weder als altmodisch noch als verstaubt angesehen. Wer sich auf dem Empfang umgehört hat, erfuhr sogar, dass selbst bei den Jugendlichen ein Ehrenamt in Dormitz als cool, jung und klug gilt − also gar nicht so spießig, wie der Name einem suggerieren könnte.

Am stärksten Vertreten ist jedoch die Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen. Nicht selten scheint so ein Ehrenamt eine Art zweite Karriere nach dem Beruf zu sein. Es biete Abwechslung, Anerkennung und zugleich tiefe Zufriedenheit, ist zu hören. Für einen der Gäste ist das Ehrenamt so etwas wie eine „Spende“ aus Zeit und Energie an die Mitbürger, an die Gesellschaft. Es sei in der heutigen Zeit aber auch sehr wichtig, sich für Dinge einzusetzen, die einem am Herzen liegen.

Soziale Verantwortung und Bindungen werden so gefördert, unterstreicht auch der Dormitzer Bürgermeister und bedankt sich immer wieder für das bürgerliche Engagement in der Sozialarbeit und bei den freiwilligen Dienstleistern der Gemeinde. Er wisse dieses zu schätzen und sei allen Beteiligten unheimlich dankbar dafür.

Die Welt verändere sich und die Menschen mit ihr. Doch Lebensfreude, Tradition und Brauchtum zeichneten Dormitz und seine Mitbürger auch weiterhin aus. Allgemein betrachtet könne die Gemeinde im südlichen Landkreis positiv nach vorne blicken.

Auf die Hilfe und das Verständnis aller Bürger könne man sich verlassen. Der Ort sei und bleibe eine Gemeinschaft. „Zusammen wachsen, zusammenhalten und zusammen mehr erreichen“, so die abschließenden Worte von Gemeindeoberhaupt Bezold.