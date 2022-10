Nach zwei Jahren coronabedingter Pause luden die regionalen Diakonievereine Bieberbach/Affalterthal, Hiltpoltstein, Thuisbrunn, Gräfenberg, Kunreuth und Egloffstein wieder zu einem Dankeschönessen ein. Beschenkt wurden damit die Mitarbeiter der Diakonie Bamberg-Forchheim, die in der Diakoniestation Gräfenberg, der Tagespflege Mostviel und der dortigen Küche arbeiten.

Mit der Einladung bedankten sich die Diakonievereine bei den Diakoniemitarbeitern für deren Engagement für die Menschen in der Region. Dominique Pilhofer, Leiterin der Diakoniestation, freute sich sehr über die Geste und darüber, dass unter anderem mit Dekan Reiner Redlingshöfer, Pfarrer Axel Bertholdt aus Neunkirchen am Brand, Pfarrer Jochen Müller aus Kunreuth und Jürgen Kasch auch Vertreter der Diakonievereine beim Essen mit dabei waren und man so im gemütlichen Rahmen ins Gespräch kommen konnte. red