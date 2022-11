In Oberfranken zählt Kren − also Meerrettich − schon seit dem Mittelalter zum Kulturgut . Seit vielen Jahren wird er alljährlich zur Erntezeit im Oktober in den „Scharfen Wochen“ geerntet. Doch die meisten Gäste kennen ihn nur aus dem Glas, als Sahnemeerrettich oder geraspelt. Aber wie sieht Meerrettich überhaupt aus, wo wächst er und was kann er noch außer Aufstrich? Das war das Thema des Gscheitguten Krenabends im Braugasthof Pfister in Weigelshofen. Eingeladen hatte der Gscheitgut-Verein für regionale Esskultur , dessen Vorsitzende Corinna Brauer gemeinsam mit Matthias Schamel durch den Abend führte.

Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, waren rund 30 Gäste der Einladung des Gscheitgut-Vereins gefolgt und bekamen ein scharf-würziges Kren-Menü: Krenklößchen in der Gemüsebrühe, Zanderfilet mit Kren-Zitronenrisotto oder Kalbstafelspitz mit feiner Krensoße machten Appetit auf die scharf-würzige Wurzel.

Dass sich der Kren auch zu einem Dessert verarbeiten lässt, zeigte Gastgeberin Elisabeth Pfister mit ihrer Eigenkreation: Zur Panna Cotta von der Quitte mit Traubenkompott servierte sie eine Krenpraline. „Die leicht würzige Note des Krens passt sehr gut zur Schokolade“, freute sich Matthias Schamel, Geschäftsführer von Schamel Meerrettich .

Als Meerrettichexperte beeindruckte er das Publikum mit seinem Fachwissen: „Rund 1000 Arbeitsstunden pro Hektar stecken im Kren , dagegen sind es beim Kartoffelanbau nur etwa 100.“ Kren sei eine aufwendige Sonderkultur, damit man schöne glatte Stangenwurzeln ernten könne, müsse jede einzelne während des Wachstums im Sommer zum Entfernen von Kopf- und Nebentrieben freigelegt und wieder eingegraben werden.

Der stärkste Trieb dürfe bleiben und bringe im nächsten Jahr das neue Gemüse hervor. Krenanbau sei also harte Arbeit, erklärte der Experte. Ein Sprichwort lautet: „Ein Acker mit Kren will seinen Herrn jeden Tag seh’n“.

Einige fränkische Bauern haben ihre Heimat in der „Schutzgemeinschaft Bayerischer Meerrettich “ gefunden. Sie wurde auf Initiative des Hauses Schamel gegründet. Gemeinsam haben Schamel und die Krenbauern es laut Pressemitteilung geschafft, dass Kren von der EU das Siegel „geschützte geografische Angabe“ erhielt und man sich mit dem Begriff „Weltgenusserbe Bayern“ schmücken darf. „Wo bayerischer Meerrettich drauf steht, ist auch 100 Prozent bayerischer Meerrettich drin“, erläutert Matthias Schamel. „Ganz im Gegensatz zum Spreewälder Meerrettich , der nur 51 Prozent Kren-Anteil aus dem Spreewald enthalten muss.“ red