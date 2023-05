In der gut besuchten Hauptversammlung der Ortsgruppe Leutenbach des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) im Pfarrheim standen neben den Berichten der Abteilungen und der Nachwahl der Wanderwarte auch zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Wegewart Thomas Melzig berichtete über die Neubeschilderung der Wanderwege in der Fränkischen Schweiz. Das zu betreuende Wegenetz mit etwa 180 Kilometern Länge besteht aus sechs Rundwanderwegen und elf durchlaufenden Wegen mit insgesamt 17 verschiedenen Markierungen. Er dankte allen für die tatkräftige Unterstützung, besonders Matthias Galster. Für die Pflege des Kreuzweges und der Stationen drückte er Georg Brieger seinen Dank aus.

Die Kindertanzgruppe kam aufgrund der Pandemie zum Erliegen. Ulrike Götz, Ruperta Schramm, Dace Galster und Agnes Häcklein starten einen Neuanfang. Monika Kaul stellte die Arbeit des Teams in der Heimat- und Trachtenstube vor. Ein Schwerpunkt des vergangenen Jahres war die Ausstellung der von Reinhold Kraft gesammelten historischen Geldnoten und Münzen.

Zweiter Vorsitzender Heinz Hofmann, der die Versammlung leitete, gab einen Rückblick und Ausblick auf das Vereinsgeschehen. Der Mitgliederstand habe sich trotz Pandemie und einiger Austritte leicht erhöht. Tätigkeitsschwerpunkte waren das Schmücken des Osterbrunnens, das Wurzbüschelbinden und die Teilnahme am Festzug zur Feier des 50-jährigen Bestehens des „Clubs 72“ in Oberehrenbach und die Teilnahme am Umzug zum 60-jährigen Bestehen des FC Concordia Leutenbach .

Große Zustimmung fand die Vorstellung der Gemeinde Leutenbach in der April-Ausgabe der FSV-Zeitschrift zu Kultur, Brauchtum, Orts- und Kirchengeschichte. Im neu eingerichteten Arbeitskreis „ Heimat und Brauchtum“ sollen die alten Hausnamen wiederentdeckt und festgehalten werden.

Großer Dank und Anerkennung wurde dem bisherigen Wanderwart Franz Kraft zuteil. Er bekleidete dieses Amt seit über 40 Jahren und bot in dieser Zeit sehr viele schöne und gut organisierte Wanderungen an. Nachfolger sind Berit Kreibisch und Armin Haupt.

Der stellvertretende Hauptvorsitzende Walter Tausendpfund konnte zusammen mit Christian Weber und Heinz Hofmann 33 Mitglieder ehren. Gundelinde Kohler und Manfred Roth wurden für 50-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Zudem wurden neun Mitglieder für 25 Jahre und 22 Mitglieder für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft mit den silbernen und goldenen Ehrennadeln des FSV geehrt. Bürgermeister Florian Kraft (FW) sprach ein Grußwort. tw