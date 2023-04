21 wahlberechtigte Mitglieder waren zur Hauptversammlung des Heimat-und Verschönerungsvereins Waischenfeld und Umgebung in den Gasthof Thiem gekommen. Dort wählten sie den Vorstand neu. Zudem stand die Auszeichnung verdienter Mitglieder des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) auf dem Programm.

Bei zwei Enthaltungen wurde Vorsitzende Maria Eckert-Rosenberg als Chefin der FSV-Ortsgruppe in ihrem Amt bestätigt. Sie wäre nicht böse gewesen, wenn es jemand anderes machen würde, hatte Eckert-Rosenberg vor ihrer Wiederwahl erklärt. Beim Posten des stellvertretenden Vorsitzenden gab es dann eine Überraschung: Das Amt hatte bisher Helmut Zita inne. Er erklärte sich auch bereit, wieder zu kandidieren. Gabi Eckert schlug jedoch als Gegenkandidatin die bisherige zweite Kassiererin Anne Radzik vor, die ebenfalls ihr Einverständnis signalisierte. Und so kam es zur Kampfabstimmung unter der Wahlleitung von Elisabeth Pschorn. Radzik erhielt 13 Stimmen, Zita sechs und zwei Mitglieder enthielten sich. Somit war Anne Radzik als neue zweite Vorsitzende gewählt. Helmut Zita war die Enttäuschung deutlich anzumerken. Er übernahm dann auch kein anderes Amt mehr.

Im Amt bestätigt wurden Kassiererin Karin Landmann und Schriftführer Uli Keller. Wege- und Wanderwart blieb Wolfgang Huppmann. Er wünschte sich eine Aufteilung der beiden Ämter. Wegewart würde er weiterhin machen, Wanderwart aber nicht. Die Versammlung kam überein bis zur nächsten Hauptversammlung einen neuen Wanderwart finden zu wollen. Bis dahin übernimmt Huppmann vorübergehend auch dieses Amt mit.

Als neue Zweite Kassierin wurde Ariane Deinhardt gewählt. Beisitzer sind künftig Rainer Rosenberg, Annika Stintzing, Gabi Eckert und Gundi Bezold. Als Kassenprüfer wurden Werner Tiedtke und Manfred Huppmann bestätigt.

Eine ganz besondere Ehrung erfuhr Hans Seger: Er ist seit 70 Jahren Mitglied des FSV. Da es im Verein dafür eigentlich keine Ehrung gibt, musste für ihn eigens eine spezielle Ehrenurkunde angefertigt werden. Mit der FSV-Ehrennadel in Gold wurde Thomas Weichert für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Er war einst der jüngste Wander- und Wegewart im gesamten FSV, damals noch bei der Ortsgruppe Tüchersfeld. Maria Eckert-Rosenberg, Anne Radzik und Josef Sponsel erhielten die FSV-Ehrennadel in Silber für 25-jährige Vereinstreue und Rainer Rosenberg die gleiche Auszeichnung in Bronze für zehn Jahre. Das nächste größere Projekt des Heimatvereins ist die Anschaffung von zehn Waldsofas die rund um Waischenfeld an markanten Stellen aufgestellt werden. tw