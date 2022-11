Zur 67. Generalversammlung des Gesangvereins Cäcilia Kirchehrenbach (GVC) konnte Vorsitzender Michael Knörlein zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen.

Nach einem Chorvortrag des gemischten Chores verlas Schriftführerin Jutta Pieger das Protokoll. Der Vorsitzende Michael Knörlein berichtete über die mehr als 60 Termine im Berichtszeitraum. Höhepunkte waren die Friedensandacht und die Teilnahme am Konzert in Hausen.

Im geselligen Bericht führte der Vereinsausflug nach Köln und Bonn. Auch die Sonnwendfeier konnte in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. In seinen Ausführungen brachte der Vorsitzende auch seine Missbilligung gegenüber dem Fränkischen Sängerbund ( FSB ) zum Ausdruck, da hier trotz hauptamtlicher Mitarbeiter Anfragen an die Ehrenamtlichen delegiert würden.

Chorleiter Christof Goger zeigte sich erfreut über die Motivation der Sängerinnen und Sänger sowie das trotz mangelnder Proben gezeigte Niveau der Auftritte. Mit Julia Pleichinger hat die Chorleitung im Kinder- und Jugendchor gewechselt. Hier zeige sich ein weiterer Aufwärtstrend mit regem Zuwachs. Der positive Kassenbericht von Beate Postler rundete die Berichte in der Versammlung ab.

Höhepunkt war die Auszeichnung verdienter Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und Verdienste um den Verein. Zusammen mit dem stellvertretenden Sängerkreisvorsitzenden Hansjörg Förster zeichneten die beiden Vorsitzenden Michael Knörlein und Edeltraud Rösch für 25 Jahre Mitgliedschaft Johannes Pieger aus. Seit 25 Jahren aktiv im Chor sind Werner Löblein und Rudolf Rösch, die die Ehrennadel und Urkunde des FSB erhielten.

Bereits 40 Jahre singen im Chor Michael Knörlein und Beate Postler, die ebenfalls die Ehrenzeichen des FSB überreicht bekamen.

Für 40 Jahre Chorleitung wurde Ehrenchorleiter Toni Postler mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Sabine Postler-Götz erhielt für ihr großes Engagement im Jugendbereich durch den Kreisjugendring den Titel „Ehrenamtliche des Jahres“ und kam auf den zweiten Platz. Der Verein schloss sich den Glückwünschen an.

Mit einem Ausblick auf das nächste Jahr und dem Wunsch, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, schloss Vorsitzender Knörlein die Versammlung.

