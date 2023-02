Die Hauptversammlung des Kreisverbandes Forchheim im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat kürzlich im Gasthaus „Zum Walberla“ in Kirchehrenbach stattgefunden. Laut Pressemeldung des BLLV standen auch Ehrungen auf dem Programm. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Stefan Kraus, Christiane Hubert, Ulrike Bindl, Nicole Schäftlein, Christina Hack. Seit 40 Jahren ist Claudia Zapf dabei. Für 50 Jahre erhielten Gisela Endres, Ingrid Günther, Annegret Kropf, Heinz Becker und Rita Lindenberger Auszeichnungen. Bernhardt Nägel ist bereits seit 60 Jahren im Verband.

Integration an den Schulen

Sie zeigte zudem die aktuelle Situation an den Schulen auf. Die Veränderungen in der Gesellschaft und den Schulen in den vergangenen zweieinhalb Jahren seien für Schüler wie Lehrer sehr belastend gewesen. Es galt nicht nur die Coronakrise zu bewältigen, sondern auch Schüler aus anderen Ländern aufzunehmen und zu integrieren. Ein großes Problem sei der Lehrermangel , allein in Bayern fehlen nach Angaben des Verbands aktuell 4000 Vollzeitstellen. Der BLLV engagiert sich laut Pressemitteilung in zahlreichen Projekten wie der BLLV-Kinderhilfe mit dem Kinderhaus in Peru oder für das Projekt „Ballhelden“. Zudem hilft er seinen Mitgliedern bei rechtlichen und dienstrechtlichen Fragen. In diesem Jahr sollen Veranstaltungen stattfinden, die auch vermehrt junge Kollegen mit ihren Familien ansprechen. red