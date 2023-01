Die Ehrenbürgschützen Kirchehrenbach haben neue Könige , Pokalsieger und Vereinsmeister gekürt. Mit Blasmusik , Fackelträgern und mit Unterstützung der Böllergruppe Kirchehrenbach wurden die amtierenden Schützenkönige von zu Hause abgeholt und in das Schützenhaus geleitet. Dort fand die feierliche Ernennung der neuen Könige statt.

Luisa Prell wurde neue Luftgewehrkönigin. Zum neuen Senioren-Luftgewehrkönig wurde Johannes Kari gekrönt. Bei der Jugend erkämpfte sich Niklas Dietz den Königstitel. Bei den Pistolenschützen bewiesen Philipp Galster in der Kategorie Kleinkaliber und Werner Pöhlmann in der Kategorie Großkaliber das ruhigste Händchen.

Auch wurde hart um die Verleihung der Vereinspokale gefochten. Das schärfste Auge in der Sparte Luftgewehr-Erwachsene bewies Philip Schmidhuber, der sich den Pokalsieg sicherte. Bei den Senioren gewann abermals Johannes Kari den Luftgewehrpokal und bei der Jugend setzte sich Laura Ludwig durch. Zum Gewinner der Pokale in der Kategorie Sportpistole wurden Philipp Galster und in der Kategorie Großkaliber Ludwig Miller gekürt.

Zahlreiche Schützen kämpften auch um den Titel des Vereinsmeisters. Hier sicherten sich bei den erwachsenen Luftgewehrschützen Luisa Prell, bei den Senioren Georg Kraus und bei der Jugend Laura Ludwig den Titel. Bei den Sportpistolenschützen setzten sich Philipp Galster und bei den Großkaliberschützen Ludwig Miller durch. Letzterer zeigte sich auch bei der Disziplin Ordonanzpistole als treffsicherster Schütze. Vorsitzender Thomas Hofbüker hatte vor der Königsproklamation die zahlreichen Gäste begrüßt. red