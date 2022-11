Seit fünf Jahren unterstützen die Sparkasse Forchheim und Radio Bamberg mit dem Freizahltag das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Forchheim .

60 Vereine haben sich in den vergangenen Wochen beworben. Nun haben Lena Arslantürk, die stellvertretende Marktbereichsleiterin Forchheim , und die Radio Bamberg-Moderatoren Jörg Wagner und Marlen Hornung insgesamt 4000 Euro an sieben gemeinnützige Projekte übergeben. Das Geld kommt kleinen Kindern, vermissten Menschen, Rettungskräften sowie Schülern aus der Region zugute.

Medizinische Hilfe für Vermisste

„Wenn wir vermisste Personen finden, kommt es oft vor, dass diese medizinische Hilfe brauchen“, erklärt Denise Raasch. Damit sie und ihre Kollegen der Rettungshundestaffel noch vor Eintreffen des Notarztes helfen können, sollen sie eine Sanitätshelfer-Ausbildung absolvieren. Doch der aufwendige Lehrgang im Trainingszentrum des Bundesverbandes Rettungshunde in Moosach ist teuer. Darum nahmen Denise Raasch und Sabrina Dingfelder den Zuschuss in Empfang.

Neue Handlampen

So auch Gerhard Hoch von den Einsatzkräften der Sanitätsbereitschaft. Bisher müssen sich die Einsatzkräfte noch mit ihren alten Handlampen behelfen. Doch schon bald sollen neue, leichtere und lichtstärkere LED-Leuchten angeschafft werden. Das erklärte der Fördervereins-Vorsitzende Gerhard Hoch . Wenn man auf jedem Fahrzeug zwei solche Speziallampen braucht, sind das insgesamt 24 Stück. Die werden mit der Aktion gefördert.

Schülerhilfe

Dem Förderverein der Grundschule Reuth gelingt es seit annähernd zwei Jahrzehnten alleine aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, den Schülern mit zwei zusätzlichen Förderkräften unter die Arme zu greifen. Hanna Schwinn und Gudrun Hadwiger kümmern sich um all jene Kinder, die beim Lesen, Schreiben oder Rechnen nicht gleich mitkommen. Den Scheck für dieses einzigartige Projekt holten Nicole Jakob und Astrid Reickersdorfer ab.

Eintrittskarten für Puppenspiel

Bereits am alten Standort des Sattlertor-Kindergartens war der Besuch des Puppentheaters „Die rollende Kulisse“ aus Fürth ein Höhepunkt der vorweihnachtlichen Zeit. „Wir haben aber Kinder, deren Eltern sich die Eintrittskarten nicht leisten können“, so Leiterin Sandra Amon und ihre Stellvertreterin Melanie Regus. Damit alle 162 Krippen- und Kindergarten-Besucher sich an den Marionettenmärchen im Turnraum erfreuen können, bekommt der Kindergarten einen Zuschuss.

Neue Spielsachen

Das Kinderhaus „Die Rotznasen“ mit seinen derzeit 91 Bewohnern hat unlängst einen zusätzlichen Standort eröffnet. Dort werden zwei neue Gruppen betreut, wie das Führungsduo Anja Sauerborn und Julia Brütting schilderte. Nun aber bräuchten die Kleinen auch Spielsachen.

Mehr Lagerplatz

Ganz auf den Nachwuchs setzt die Wasserwacht Ebermannstadt. „Wir haben derzeit etwa 80 Kinder und Jugendliche, die wir ausbilden“, sagt Raimund Schulik. Mehr junge Rettungstaucher brauchen nach dem Einsatz auch mehr Platz. Am Standort soll wegen der 48 Aktiven eine zweite Dusche eingebaut werden. Im Zuge dessen, so berichtete Vorsitzender Raimund Schulik, wird eine Garage verlängert, damit der Anhänger nicht erst angekoppelt werden muss. „Wir sparen dadurch Zeit und können dann gleich losfahren.“

Neues Voltigier-Pferd

Auch ihr neues Voltigier-Pferd „Karl“ haben Jugendwartin Theresa Pislcajt und Trainerin Elena Freismuth durch die Sparkasse fördern lassen. Es wartet derzeit auf dem Gelände des Reitstalls Kupfer in Hausen. Dort wird der Kaltblüter mit einem anderen Pferd den Sportlern des Reitclubs Forchheim zur Verfügung stehen. Etwa 40 ReiterInnen lernen das Voltigieren von ehrenamtlichen Trainerinnen. red