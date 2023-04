Die Vielfalt der Jugendarbeit spiegelt sich in den Preisträgern der Auszeichnung „Ehrenamtlicher des Jahres“ wider, die vom Kreisjugendring (KJR) Forchheim im Rahmen der Vollversammlung geehrt wurden.

Über die Trophäe und einen Scheck der Volksbank Forchheim in Höhe von 500 Euro konnte sich Bernadette Frömel vom Gartenbauverein Hausen freuen. Der zweite Preis ging an Bernhard Schleicher vom Musikverein Heroldsbach, der dritte Preis an Alexandra und Manfred Schnell von der Handballabteilung des SV Buckenhofen .

Die Geldpreise des Landkreises (300 und 200 Euro) überreichte Landrat Hermann Ulm . KJR-Vorsitzender Thomas Wilfling lobte das außerordentliche Engagement der Geehrten, die so zu einer tragenden Stütze ihres Vereins geworden seien. Der Filialleiter der Volksbank Forchheim , Felix Fietzeck, legte zu dem Preisgeld noch ein Hochbeet für die Jugendgruppe oben drauf.

Bernadette Frömel leitet seit 17 Jahren die Kinder- und Jugendgruppe des Gartenbauvereins Hausen. Junge Menschen an das „Garteln“ heranzuführen und sie für die Schönheit der Natur zu begeistern, liegt ihr besonders am Herzen. So unterstützt sie in den wärmeren Monaten ihre Schützlinge im Kräutergarten. Auch das kulturelle Leben in ihrer Gemeinde bereichert sie durch Angebote im Ferienprogramm oder die Teilnahme an Festumzügen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Theateraufführung an der jährlichen Advents- und Weihnachtsfeier. Durch ihr Engagement entwickelte sich der Verein zu einem der mitgliederstärksten Gartenbauvereine des Landkreises.

Bernhard Schleicher engagiert sich seit 1994 im Musikverein Heroldsbach, erst in der Vereinsjugendleitung, dann als Dirigent des großen Blasorchesters und seit zwei Jahren als Dirigent des Nachwuchsorchesters. Im Projekt „Jeki – jedem Kind ein Instrument“ im Landkreis Forchheim übernahm er 2013 als Beauftragter die große Aufgabe, das Projekt an den Grundschulen seiner Gemeinde in der Praxis mit umzusetzen.

Alexandra Schnell nahm als Jugendkoordinatorin der Handballabteilung des SV Buckenhofen 2011 die Herausforderung an, die Jugendarbeit von Grund auf neu zu organisieren, und hat es geschafft, dass mittlerweile wieder eine komplette Jugendabteilung aus Jungen und Mädchen aktiv ist. Daneben kümmert sie sich um so ziemlich alles, was es in der Abteilung zu organisieren gilt. Auch bei Ehemann Manfred Schnell steht das Organisieren ziemlich weit oben. So pflegt er den Internetauftritt mit und kümmert sich um die Saisonplanung und das Trainingsmaterial. red