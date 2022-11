Am Samstag, 5. November, tritt um 19 Uhr das junge Ensemble „Sonority“ in der Christuskirche Forchheim auf. Die Sänger kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Windsbacher Knabenchor , bei dem sie ihre musikalische Ausbildung genossen und zahlreiche Konzerte und Tourneen im In- und Ausland absolviert haben. Nach dem Abitur in Windsbach wenden sich die Talente nun neuen musikalischen Projekten zu. Ihr Repertoire umfasst Werke weltlicher und geistlicher Männerchöre.In der Christuskirche werden die Sänger A-capella-Werke von Franz Schubert , Felix Mendelssohn Bartholdy und anderer singen. Neben Konzerten im deutschen Raum, so in der Frauenkirche Dresden, im Kölner Dom oder in der Abteikirche Münsterschwarzach, hat das Ensemble 2019 seine erste CD veröffentlicht. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in den beiden evangelisch-lutherischen Pfarrämtern Christuskirche und St. Johannis zu je zwölf Euro und an der Abendkasse. Für weitere Informationen steht das Pfarramt Christuskirche unter Telefon 09191/2145 zur Verfügung. Foto: Sonority