Die Gemeindeälteste der Marktgemeinde Heiligenstadt , Margareta Leicht, feierte am Dienstag ihren 100. Geburtstag .

Sie wurde 1922 in Voigendorf geboren, dort ist sie aufgewachsen. In Wüstenstein ging sie zur Schule. 1952 heiratete sie ihren Ehemann Johann Leicht. Er stammte aus der Kuchenmühle bei Albertshof. Dort betrieben sie die Mühle und das Schneidesägewerk, dazu noch eine Landwirtschaft.

Ab Ende der 1960er Jahre eröffnete Margareta Leicht die Gastwirtschaft in der Kuchenmühle, wo sie mit Leib und Seele bis weit über den Ruhestand hinaus als Gastwirtin tätig war. Leider schon viel zu früh verstarb ihr Ehemann Johann bereits im Jahr 1972.

Im Seniorenheim der Tabea

Viel Zeit verbrachte Margareta Leicht dann in ihrem wohlverdienten Ruhestand im Garten und mit dem Stricken. Bis 2017 lebte und versorgte sie sich noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung. Zusammen mit ihren zwei Kindern, vier Enkeln und vier Urenkeln feierte die Familie nun das 100. Geburtstagsjubiläum im Seniorenheim der Tabea-Diakonie in Heiligenstadt , wo Margareta Leicht seit 2017 nun lebt.

Der Bamberger Landrat Johann Kalb ließ es sich nicht nehmen, zu diesem seltenen Jubiläum persönlich zu gratulieren. Zu den weiteren Gratulanten zählten der Heimleiter Kamil Borkowski und Bürgermeister Stefan Reichold, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. red