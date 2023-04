Die höchsten Vereinsauszeichnungen des Schützenvereins Eintracht Eggolsheim hat der Vorsitzende Stefan Hartmann an drei besonders verdiente Mitglieder vergeben. Für ihre außerordentlichen Leistungen in fast 40 Jahren Ehrenamt wurden Thomas Kügel und Roland Stähr in einem Festakt zu Ehrenmitgliedern der Eintracht-Schützen ernannt.

Kügel ist seit 1988 Mitglied im Vorstand, erst als Beisitzer, dann als Zweiter Schützenmeister und langjähriger Dritter Schützenmeister sowie seit 2009 als Vergnügungswart. Stähr gehört seit 1982 dem Vereinsvorstand an. Er war ebenfalls als Dritter und Zweiter Schützenmeister aktiv und hatte von 1997 bis 2022 das Amt des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden inne.

Unter großem Applaus der Mitglieder wurde nach Vergabe der Ernennungsurkunden Jürgen Schwarzmann zum Ehrenvorsitzenden des Schützenvereins ernannt. Damit würdigte der Vorstand dessen hervorragende langjährige Arbeit als Vereinsvorsitzender von 1997 bis 2022.

Schwarzmann gehörte dem Vorstand bereits seit 1980 an und war unter anderem Dritter Schützenmeister, Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender. Matthias Erlwein