Im Notfall muss es schnell gehen. Gut, wenn sich dann kompetente Ersthelfer in der Nähe befinden und unverzüglich vor Ort sein können. So wie die sogenannten Helfer vor Ort , Ehrenamtliche mit einer erweiterten Ausbildung in Erster Hilfe . Rund um Eggolsheim sorgen die Helfer vor Ort , die auch First Responder genannt werden, bereits seit fast 20 Jahren dafür, dass bei Not- und Unfällen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bestmöglich überbrückt wird.

Denn auch die zwölf Minuten, die ein Rettungswagen höchstens bis zum Einsatzort brauchen sollte, können lang werden. Die Helfer vor Ort kümmern sich in der sogenannten therapiefreien Zeit um die Betroffenen und leisten Erste Hilfe . Bei den Eggolsheimer Helfern vor Ort engagieren sich rund 20 Aktive.

Um möglichst oft ein Team verfügbar zu haben, freuen sich die Helfer immer über neue Freiwillige, die Lust auf und Zeit für dieses anspruchsvolle Ehrenamt haben. Anfang Februar haben vier Ehrenamtliche, die bereits ausgebildete Sanitätshelfer sind, das Aufbaumodul „First Responder“ absolviert. Die Ausbildungsleiter Frank Reise und Anton Martin sind froh, dass die Weiterbildung der Ehrenamtlichen wieder Fahrt aufnimmt: „Corona hat uns stark ausgebremst. Wir brauchen aber Ehrenamtliche, die gut ausgebildet und immer auf dem aktuellen Stand sind.“ Wer das Projekt unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter hvoeggolsheim.de.

Die nächste Ausbildung zum Sanitätshelfer bei der Johanniter-Unfallhilfe beginnt am 3. März. red