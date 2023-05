Am Donnerstag, 22. Juni, kommt um 19 Uhr das Victoria-Pohl-Trio in das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim für ein Livekonzert. Das Gymnasium will damit eine neue Konzertreihe Livemusik starten. Der Eintritt für Schüler beträgt acht Euro und für Erwachsene 14 Euro (Abendkasse zuzüglich ein Euro).

Im letzten Monat erschien das neue und zugleich zweite Trioalbum „Mr. Hähnry“, unterstützt durch das Stipendienprogramm „Junge Kunst und neue Wege“ des Freistaats Bayern. Victoria Pohl, die Bandchefin, komponiert dabei Songs über Lebensereignisse, die jeder kennt. Sie spielt auf dem Konzert ausschließlich Eigenkompositionen, die immer wieder Bezug auf persönliche, lustige oder traumhafte Erfahrungen nehmen. Es erwartet die Besucher ein Konzertprogramm mit eingängiger Melodik, kreativ-ekstatischen Solopassagen und immer mit einer Prise Swing und Blues.

Als begleitende Veranstaltung wird Victoria Pohl eine Woche vorher am 15. Juni Workshops in verschieden Klassen und für die Bigband der Schule in Improvisation, Komposition und Jazz/Swing geben. Dies soll das Interesse an der Musik und auch für solche Livekonzerte fördern.