Den Verein „Hier lässt sich’s leben“ in Kunreuth gibt es noch nicht lange. Irmgard Ginzel stellte in der Gemeinderatssitzung in Effeltrich das Projekt vor.

„Einen Verdrängungswettbewerb unter Hilfsorganisationen wollen wir damit nicht anstoßen“, erklärte Ginzel. Gegenstand der Vereinstätigkeit sei es, als Träger Betreuungsgruppen für Senioren und hilfebedürftige Gemeindemitglieder einzurichten sowie zu betreiben und pflegende Angehörige im Haushalt zu unterstützen. „Wir wollen damit erreichen, dass die Betreuten so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben können“, sagte sie. Ziel sei es, als Ergänzung zu Tagespflegeeinrichtungen durch Betreuungsleistungen die Angehörigen zu entlasten, wobei die Betreuung und nicht die Pflegeleistung im Vordergrund stünde. Die Betreuung erfolge durch ehrenamtliche Alltagsbegleiter, die hierfür geschult würden. Für diese Tätigkeit konnten bereits in Kunreuth und Igensdorf 27 Alltagsbegleiter gewonnen und geschult werden, berichtete Ginzel.

In den Betreuungsgruppen würden die Senioren nicht nur unterhalten, sondern auch ihre Fähigkeiten gefördert – und zwar ganzheitlich. Spiele wie Dosenwerfen oder Kegeln trainieren ihre Motorik, Singen fordert ihr Gedächtnis. Dafür werden hauptsächlich Lieder ausgesucht, die die Senioren aus jungen Jahren kennen.

Die Betreuungen werden je zwei Gruppen in Kunreuth und Igensdorf umfassen, ein- bis zweimal Mal wöchentlich mit je vier Stunden Dauer mit einer Teilnehmerzahl pro Gruppe von sechs bis acht Personen. Gegenwärtig besteht hauptsächlich die Nachfrage für eine Betreuung im eigenen Haushalt, so dass Hilfsbedürftige ausschließlich zu Hause aufgesucht und betreut werden. Der Verein wolle eine Pflegekraft anstellen, die während der Gruppenzeiten anwesend ist. Die Betreuungsleistungen im eigenen Haushalt werden durch den Verein über die Pflegeversicherung (Entlastungsbetrag Pflege beziehungsweise Verhinderungspflege) abgerechnet. Das bedeutet, Hilfebedürftige in der Gemeinde können leben und wohnen, wie sie es gewohnt sind, so lange wie möglich selbstständig bleiben und entscheiden, den eigenen Alltag mitgestalten, ihre Angehörigen entlasten und trotz Hilfebedarf am Dorfleben teilhaben.

Das Gremium zeigte sich sehr angetan vom Engagement von Irmgard Ginzel, die als ehemalige Pflegedienstleiterin in der Tagespflege Mostviel heute im Ruhestand viel Erfahrung in das Projekt einbringt. So war es nicht überraschend, dass der Gemeinderat einstimmig einem Beitritt zum Verein zustimmte. Die weiteren Modalitäten wie finanzielle Unterstützung oder Abstellung eines Beirats werden noch schriftlich fixiert.