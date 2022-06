Die Volkshochschule des Landkreises Forchheim lädt zu einem literarisch-musikalischen Abend in den Kulturraum St. Gereon in Forchheim ein. Franz Troglauer, Philipp Schreier, Schinderhannes – sie hat es wirklich gegeben. Karl Moor, Rinaldo Rinaldini oder die Räuber aus dem Spessart – sie entstammen der Räuber- und Gaunerliteratur. Sie werden am Freitag, 24 .Juni, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), im Programm „Edle Räuber – Miese Schurken“ zum Leben erweckt. Hinter alledem stecken der Schauspieler und Regisseur Rainer Streng und der Schauspieler und Musiker René Kraus. Den weiblichen Part übernimmt Julia Seidel. Karten gibt es bei der VHS und an der Abendkasse (12 Euro). Foto: Rainer Streng