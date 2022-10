Die gemeinsame Geschichte von Edeltraud und Theo Pickel aus Weilersbach , die nun ihre eiserne Hochzeit feierten, beginnt im Mai 1955. Der damals 20-jährige Nürnberger Theo Pickel besuchte das Walberlafest und begegnete auf dem Berg der Franken der 19-jährigen Edeltraud Knorr aus Weilersbach – und sie gefiel ihm sehr.

Edeltraud Pickel erzählt, wie es weiterging. Der junge Theo begleitete sie nach Hause nach Weilersbach . Weil es kalt war, lieh sie ihm eine Jacke. Er brachte sie wieder zurück, und auch er kam immer wieder. Zwei Jahre später im Oktober 1957 heirateten die beiden in Alt-St.-Anna. Auch die standesamtliche Trauung war seinerzeit am selben Tag. Das war in Unterweilersbach. Ihre eiserne Hochzeit , zu der auch Bürgermeister Marco Friepes gratulierte, feierten die Pickels rüstig und vital.

„Wir waren ja noch sehr jung, als wir anfingen, unseren gemeinsamen Lebensweg zu gehen“, blickt Edeltraut zurück. Sie hätten bei null angefangen. Doch der gelernte Zimmermann Theo und die in der Strickerei Amon in Weilersbach tätige Edeltraud verwirklichten ihre Ziele mit Freude und Tatkraft.

„Wir waren immer glücklich und zufrieden“, sagt das Jubelpaar. Sie bauten sich ein Eigenheim in Weilersbach in der Friedbergstraße, wo sie bis heute wohnen. Zwei Söhne – Gerd und Harald – kamen zur Welt. Vier Enkelkinder und zwei Urenkel kamen dazu. Die Familie ist für die beiden ihr Lebensmittelpunkt. „Wir gehören einfach alle zusammen.“ Langeweile kennt das Jubelpaar nicht. Es versorgt sich rundum selbst und hat ein tägliches Programm. Neben dem Haushalt und Kochen steht die Pflege ihres Gartens an – eine Leidenschaft von beiden. Und bei Ehemann Theo vergeht fast kein Tag, an dem er nicht in den nahe gelegenen Auerbergwald marschiert.

„Er war ja auch ein begeisterter Fußballspieler“, verrät Edeltraud. Ihr Mann kickte beim SV Gloria viele Jahre und packte beim Bau des Weilersbacher Sportheimes mit an. „Ein Fußballspiel am Fernseher versäumt er aber auch heute noch nicht.“ Was sich beide nun für ihre Zukunft wünschen? Dass ihre „eiserne Zeit“ bei guter Gesundheit noch lange so weitergehen möge. „Denn Gesundheit ist für uns der größte Reichtum“, so Edeltraut Pickel.