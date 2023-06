Die Schüler des Ebermannstadter Gymnasiums sind mächtig stolz. 23.000 Euro haben sie für ein Waisenhaus in Simbabwe gesammelt. Nun haben sie das Geld übergeben. Schon lange hat das Gymnasium Fränkische Schweiz eine Patenschaft mit dem Waisenhaus in Makumbi, das von der Jesuitenmission betreut wird. Das Kinderdorf liegt ungefähr 50 Kilometer nordöstlich der simbabwischen Hauptstadt Harare. Hier leben viele Waisenkinder, die ihre Eltern durch Aids verloren haben, andere mussten Misshandlung, Hunger und Verwahrlosung erleben. Ein weiteres großes Problem in dem Land ist der vom Klimawandel verursachte Wassermangel .

Um die laufenden Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Unterhalt der Gebäude zu decken, ist das Kinderdorf auf Spenden angewiesen. Des Weiteren können einige Kinder nicht die Schulgebühren und ihre Schuluniform bezahlen, so dass auch hier das GFS helfend einspringt. Deshalb hat die Schülervertretung schon im Mai einen Spendenlauf organisiert.

Im Voraus suchten 673 Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe fleißig Sponsoren . Für jede Umrundung des Sportplatzes, das sind 400 Meter, wurde ein bestimmter Betrag in die Sponsorenkarte eingetragen. Sponsoren waren nicht nur die eigenen Eltern oder Bekannte, auch Firmen wurden um ein Sponsoring gebeten.

Der Lauf war ein richtiges Event

Gleichzeitig liefen in den Reihen des P-Seminars „Das GFS hilft“ und der Schülervertretung die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Mitglieder des P-Seminars verkauften Kuchen, Obst und Getränke, während sich die Schülervertreter um Organisation und Technik kümmerte. Der Erlös aus dem Verkauf kommt ebenfalls dem Partnerkinderdorf zugute.

Am Projekttag hatte jede Klasse ungefähr eine Stunde Zeit, Runden zu absolvieren. Trotz dem regnerischen Wetter ließ es sich keiner nehmen, so viele Runden wie möglich zu laufen. Die Erfassung der geleisteten Runden wurde von engagierten Schhülern übernommen und zur Sicherheit standen auch die Schulsanitäter bereit. Dank des riesigen Einsatzes aller Beteiligten und der großen Bereitschaft der Sponsoren kann die Schülersprecherin Lina Fiedler Thomas Kilian, Projektreferent für Afrika der Jesuitenmission, eine Summe in Höhe von 23.015 Euro übergeben.

Ohne helfende Hände ist eine solche Veranstaltung nicht umsetzbar. Daher bedankt sich die Schülermitverantwortung in erster Linie bei allen Teilnehmern und Mitwirkenden. Nur durch ihren jeweiligen Beitrag sei das zufriedenstellende Ergebnis möglich gewesen. red