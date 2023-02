Seit 2009 gibt es ihn, den Vorlesewettbewerb Englisch der 8. Klassen der Mittelschulen , zu dem sich am Mittwoch, 8. Februar, die Siegerinnen und Sieger aus den verschiedenen Schulen des Landkreises Forchheim an der Adalbert-Stifter-Mittelschule trafen. Petra Fiedler, Lehrerin an dieser Schule, die zusammen mit Johanna Schatz, Mittelschule Kirchehrenbach, und Agnes Meinhardt, Mittelschule Gräfenberg, die Jury stellte, begrüßte die Schülerinnen und Schüler , deren Eltern und Lehrkräfte und erläuterte den Ablauf.

Siegerin ist aus Ebermannstadt

In der zufällig bestimmten Reihenfolge lasen die Schüler aus den Mittelschulen Ebermannstadt, Eggolsheim, Kirchehrenbach, Gößweinstein, Gräfenberg, Neunkirchen a.Brand, der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule sowie der Adalbert-Stifter-Mittelschule in Forchheim zunächst ihren selbst gewählten Text vor. Anschließend mussten die Teilnehmer einen ihnen unbekannten Text vorlesen. Dafür hatte die Jury Textpassagen aus dem Buch „Together forever“ ausgesucht. Auch dieser Text wurde in Bezug auf Verständlichkeit, Intonation, Sicherheit und Flüssigkeit bewertet. „Ihr habt alle toll gelesen, darauf könnt ihr stolz sein“, lobte Petra Fiedler die Achtklässler, bevor sie jedem Schüler eine Urkunde überreichte. Anschließend wurden die drei besten Vorleser bekanntgegeben: den dritten Platz erzielte Annika Ossade von der Mittelschule Kirchehrenbach, den zweiten Platz Rafael Amrhein aus der Mittelschule Eggolsheim und Gewinnerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs wurde Vanessa Nagengast von der Mittelschule Ebermannstadt. Sie vertritt den Landkreis am 27. April bei der oberfränkischen Meisterschaft in Bayreuth. Die drei Erstplatzierten erhalten ein Jahresabo der Zeitschrift „Read on“. red