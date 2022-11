Unter der Überschrift „Zukunft der Kirche – mutig und hoffnungsvoll“ stand die diesjährige Dekanatssynode des evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks Gräfenberg. Dieser den gut sechzig Dekanatssynodalen Mut machende Slogan zog sich durch die gesamte Synode , die von Dekan Reiner Redlingshöfer und der Affalterthaler Pfarrerin Janina Wölfel mit einem Abendmahlgottesdienst in der Dorfkirche in Affalterthal eröffnet wurde.

Mut zu Fehlern

Der im Landeskirchenamt für neue Ausdrucksformen von Kirche (fresh expressions) zuständige Kirchenrat Michael Wolf rief die Synodalen in seinem Referat dazu auf, Neues auszuprobieren, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, auch wenn das Gelingen nicht garantiert werden könne. Dazu machte er Mut, auch in außergewöhnlichen Formen die Botschaft Jesu weiterzugeben. Dabei auch mal Fehler zu machen sei nicht so schlimm, wie aus Angst vor Fehlern gar nichts zu machen, bekräftigte Wolf sein Anliegen einer mutigen Kirche und Gemeinde.

Mit zahlreichen Beispielen aus dem breiten Spektrum bayerischer Kirchengemeinden regte er die Synodalen zu kreativem Nachdenken an. Dass dies Früchte trug, wurde dann an den Ergebnissen der Gesprächs-gruppen deutlich, die sich über das Referat ausgetauscht hatten.

Diese begeisterten Dekan Reiner Redlingshöfer so sehr, dass er versprach, die Dynamik der Synode nicht verpuffen lassen zu wollen, sondern in Kürze ein Forum zu organisieren, in dem an diesen Ideen weitergearbeitet werden kann.

Zuvor hatte der Dekan in seinem Bericht die Unterstützung der aus der Ukraine Geflüchteten und den Besuch aus der Gräfenberger Partnerdiözese Mtwara in Tansania als Schwerpunkte herausgestellt. Die Partnerschaft mit Tansania, die auf Augenhöhe gelebt werde, beinhalte auch die Unterstützung des Aufbaus einer Mädchenschule in Mtwara mit 6000 Euro jährlich. Im kommenden Jahr habe Bischof Mbedule den Dekan und eine Gräfenberger Delegation zum Gegenbesuch nach Tansania eingeladen. Die Gräfenberger sollen im Oktober in Tansania das zehnjährige Bestehen der Partnerdiözese mitfeiern.

Psychotherapeut für Flüchtlinge

In der Flüchtlingsarbeit habe das Dekanat, so der Dekan, mit der von der Landeskirche über einen Sonderfonds finanzierten Anstellung eines ukrainischen Psychotherapeuten für die Betreuung der Geflüchteten ein weit über das Dekanat hinausstrahlendes Projekt ins Leben gerufen. Neben zahlreichen Ehrenamtlichen kümmere der sich um die Alltagssorgen und die psychosozialen Probleme der Ukrainer, von denen etliche in kirchlichen Gebäuden untergekommen waren und teilweise noch sind.

Bei den nach wie vor wöchentlich stattfindenden Begegnungstreffs in Gräfenberg und Neunkirchen fänden Ukrainer untereinander und mit zahlreichen Ehrenamtlichen Kontakt und Unterstützung.

Bei der Umsetzung der Landesstellenplanung, bei der eine Pfarrstelle eingespart werden müsse, sei das Dekanat, so Redlingshöfer, gut vorangekommen. So habe keine der zwölf Kirchengemeinden bei der künftigen Verteilung der Gemeindepfarrstellen Einwände erhoben.

Große Fortschritte gab es auch bei den beiden geplanten Pfarreigründungen. Die Pfarrei Gräfenberg-Thuisbrunn, der im Jahr 2024 auch Walkersbrunn beitritt, wurde vom Landeskirchenrat bereits bestätigt und die Planungen für die Pfarrei Neunkirchen-Ermreuth seien schon weit fortgeschritten.

Im Bereich der Jugendarbeit wurde ein neues Gemeindebesuchskonzept entwickelt, bei dem Dekanatsjugendreferent Michael Stünn im kommenden Jahr in jeder der zwölf Kirchengemeinden eine Jugendveranstaltung durchführen werde, um den Kontakt zwischen den Jugendlichen vor Ort und der Dekanatsjugend zu intensivieren.

Als sehr erfolgreich bezeichnete der Dekan die Dekanatsbläserschule, in der im zweiten Jahr zwischenzeitlich sechzehn Bläserinnen und Bläser ausgebildet würden. Das Bildungswerk „Bildung Evangelisch Fränkische Schweiz“, das organisatorisch seit zwei Jahren an das Bildungswerk Erlangen angeschlossen sei, habe mit den Schwerpunkten Spiritualität, Heimat, Fairer Handel und Familienbildung auch drei neue Kirchenführer ausbilden können.

Damit stehen im Dekanat acht ausgebildete Kirchenführer zur Verfügung, um Touristen, wie auch Einheimischen die Schönheit und den kunsthistorischen Reichtum der Kirchen im Dekanat erklären zu können. red