Der Verein Büssing bietet am Freitag, 5. August, eine Musikveranstaltung an seinem roten Doppeldeckerbus an: Um 19 Uhr spielen „Minty Mint“ (Guitarimpro) und um 20.30 Uhr „Dusty Walkers“ (Country, Blues, Rock 'n Roll). Der Eintritt ist frei. Der Bus steht An der Lände 14 in Forchheim (beim Hundesportverein).

Bei den „Dusty Walkers“ heißt es laut Bandinfo: Staubiger Country-Folk trifft kratzigen Blues, melancholischen Desert-Sound und natürlich Rock ’n’ Roll. Es baut sich das flimmernde Klangbild eines fränkischen Death Valley auf, welches gleich hinter Nürnberg beginnt und auf verschlungenen Pfaden durch die Baja Franconia nach Walkers Spring führt. Mal puristisch, mal fett: Auf der Bühne geben die „Dusty Walkers“ nicht nur Vollgas, hier zählen auch die leisen Töne.

Die fünf Musiker sind demnach „alles alte Hasen aus artgerechter regionaler Haltung“: Ute Reckhardt (Gesang, Harmonika), Heinz Christ (Gitarre, Gesang), Stephan Stöcker (Gitarre), Andy Dorn (Bass) und Andi Nagl (Drums).

Kenner der fränkischen Musikszene entdecken hier Musiker von der E-Werk-Band, „Mojo Gumbo“, „Grapefruit Moon“, „Mr. Fingers and the Shifters“, „Suicides“ und von den „Sandbox Josephs“. Die fünf „Dusty Walkers“ schreiben ihre eigenen Songs und kombinieren diese mit Coverversionen. Im Vorprogramm spielt „Minty Mint“. Mit Gitarre und eigenen Patterns verzaubert der Forchheimer sein Publikum mit improvisierten Klangfiguren aus Picking und Gitarrenlicks. red