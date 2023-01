In der Ausstellung „Intervention und Spurensuche“ treten Zeichnungen und Skulpturen der Künstlerin Regine von Chossy in eine spannungsreiche Korrespondenz mit den Ausstellungsräumen und Sammlungsobjekten des Stadtmuseums Erlangen . Aktzeichnungen kombiniert sie mit Lederhandschuhen (Bild: Handschuhmacherei), dem durch jahrzehntelanges Streicheln von Haaren weitgehend befreiten Erlanger Wolf stellt sie „Liebesbriefe aus haarigen Zeiten“ anbei. Die Führung am Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr nimmt die Besucher mit zu einer fantasievollen und spielerischen Spurensuche. Begleitend zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog (zehn Euro) erschienen. Foto: Georg Pöhlein