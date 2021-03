Bei einem 33-jährigen Fahrzeugführer hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagabend drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Zudem roch es im Fahrzeug stark nach Marihuana . Die Polizeibeamten kon­trollierten den Mann ihn am Autobahnrastplatz Sophienberg. Der junge Mann aus Polen war mit seinem Kleintransporter auf der A 9 in Richtung München unterwegs. Nachdem sich der Verdacht des vorherigen Drogenkonsums bestätigt hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes kamen noch zehn Gramm Marihuana und acht Gramm Amphetamin zum Vorschein, welche dieser vor den Polizisten in seiner Hosentasche sowie in seiner Unterhose versteckte. Die Drogen wurden noch vor Ort sichergestellt. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und der Fahrt unter Drogeneinfluss angezeigt. Die Weiterfahrt endete vorerst in Bayreuth . pol