Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr hat ein 49-Jähriger in der Mozartstraße in Forchheim seinen Rucksack für nur wenige Minuten vor seinem Anwesen abgelegt: Ein bislang unbekannter Täter entwendete diesen und hinterließ ihn im Bereich der Urnengräber des neuen Friedhofs an den dortigen Mülleimern. Ein niedriger dreistelliger Eurobetrag fehlte aus dem schwarzen Adidas-Rucksack. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.