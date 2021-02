Als ihr beim Bezahlen an der Kasse ihre Einkaufswaren samt Geldbeutel aus der Tasche fielen, ist eine 25-Jährige am Freitagabend in einem Einkaufsmarkt in der Schlachthofstraße in Forchheim Opfer eines dreisten Diebes geworden. Während die junge Frau hektisch versuchte, ihre am Boden liegenden Waren aufzuheben, nutzte ein bislang unbekannter Täter diesen Moment, um des Geldbeutels der Frau habhaft zu werden.