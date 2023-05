Drei Unfallfluchten haben sich in den vergangenen Tagen in Forchheim ereignet. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen. Am Dienstag gegen 8.40 Uhr stellte eine 23-Jährige ihren schwarzen Audi A3 in der Merowingerstraße ab. Als sie gegen 19.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der weiße Dacia Sandero einer 30-Jährigen auf einem Stellplatz in der Kaiserin-Kunigunda-Straße beschädigt. Das Auto wies einen Unfallschaden an der rechten Beifahrertüre auf. Der Schaden beträgt hier rund 200 Euro. Bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr war ein bisher unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße gegen einen Hydranten gefahren. Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und verständigte daraufhin die Stadt Forchheim .