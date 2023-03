Mit dem Erlös des Vorweihnachtsmarktes in Niedermirsberg bereiteten die Organisatoren (die beiden kirchlichen Gremien Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung St. Jakobus der Ältere Niedermirsberg ) drei Organisationen eine Freude: Sie erhielten eine Spende in Höhe von jeweils 400 Euro. Verteilt wurden diese Spenden an den integrativen Kindergarten Burg Feuerstein, die christliche Palliativstation vom Caritasverband im Landkreis Forchheim und den Verein „Flamme der Hoffnung“, der im gesamten Bundesgebiet aktiv ist.

Den Kontakt zu den drei gemeinnützigen Organisationen knüpften die Pfarrgemeinderatsmitglieder Hildegunde Walz (zum Kindergarten), Manuela Hack (zur Palliativstation) und Markus Kraus (zur „Flamme der Hoffnung“).

Der christliche Palliativ- und Hospizdienst besteht aus ehrenamtlichen Helfern und begleitet Schwerkranke in der letzten Lebensphase beziehungsweise unterstützt deren Angehörige in dieser schwierigen Zeit. Außerdem wird Präventionsarbeit unter anderem durch Aufklärung an Schulen und bei Informationen zu Patientenverfügung geleistet.

Der Verein „Flamme der Hoffnung“ wurde 2016 gegründet. Der Vorsitzende ist Engelbert Petsch, ein ehemaliger Ebermannstadter Bürger, der im Erzbistum Hamburg als katholischer Pfarrer tätig ist. Der Verein begleitet hauptsächlich kranke beziehungsweise schwerst kranke Kinder und deren Familien.

Beim integrativen Kindergarten an der Burg Feuerstein werden sowohl Kinder mit und ohne Behinderung von den Erzieherinnen im Elementarbereich betreut. red