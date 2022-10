Im Zusammenhang mit dem Mobilfunkausbau des Bundes sollen in Ebermannstadt drei neue Standorte für Mobilfunkmasten in den Gemarkungen Niedermirsberg, Eschlipp und Wohlmuthshüll entstehen. Im Vorfeld wird auf Einladung der Stadt Ebermannstadt ein Referent des Bayerischen Landesamtes für Umwelt unter anderem über die elektromagnetische Umweltverträglichkeit der Anlagen, rechtliche Rahmenbedingungen, Immissionen und technische Voraussetzungen informieren.

Die Infoveranstaltung findet statt am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebermannstadt . Alle Interessierten sind hierzu eingeladen.

Da es sich um eine grundlegende Informationsveranstaltung handele, seien laut Pressemitteilung der VG Ebermannstadt Diskussionen über geeignete Standorte in den vorab genannten Ortsteilen nicht möglich. Hier gebe es bereits einen Austausch mit den zuständigen Vertretern aus dem Stadtrat beziehungsweise mit den Ortssprechern.

Mit der im November 2019 vom Bundeskabinett beschlossenen Mobilfunkstrategie unterstützt die Bundesregierung den Aufbau einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Mobilfunkversorgung in ländlichen Regionen, um gleichwertige Lebensverhältnisse in urbanen und ländlichen Gebieten zu erreichen und um die Chancen der Digitalisierung allen Bürgern, Unternehmen und Institutionen zu eröffnen.

Ein wesentliches Ziel der Strategie besteht darin, noch unversorgte Gebiete, die in den nächsten drei Jahren nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden, zu erschließen. Eine der Kernmaßnahmen ist die Mobilfunkförderung. Im Rahmen der Mobilfunkförderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr werden Errichtung und Betrieb von passiver Mobilfunkinfrastruktur – also Mobilfunkmasten und deren Anbindung und Erschließung – gefördert. red