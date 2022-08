In ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahl bestätigte die Feuerwehr Reuth einstimmig den bisherigen Vorstand um Stefan Hönig (Erster Vorssitzender), Stefan Zirnsack (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Schuster (Dritter Vorsitzender), Claudia Bley (Kassierin) und Dominik Henkel (Schriftführer). Den Vereinsbeirat bilden zukünftig Gerlinde Dötzer, Konrad Schechtel, Bruno Dötzer, Christof Geißler, Uwe Gottschlig, Johannes Schuster, Dominik Kraus, Dieter Pinzel, Simon Stirnweiß, Michael Schick, Sebastian Schmitt und Katja Hubert.

Vorsitzender Stefan Hönig ging in seinem Bericht auf die Covid-19-Situation ein, welche den Feuerwehrverein in den letzten beiden Jahren vor vielfältige Herausforderungen gestellt hat: So wurden als Konsequenz auf die Kontaktbeschränkungen neue Veranstaltungsformate wie beispielsweise die „Forelle to go“-Aktion oder auch hybride Vorstands- und Beiratssitzungen in den Feuerwehralltag implementiert.

Bei den anschließenden Ehrungen konnte die Feuerwehr Reuth drei neue Ehrenmitglieder auszeichnen: Liselotte Schmitt, welche zwischen 1997 und 2011 als Schriftführerin tätig war und die Vereinschronik konzipierte, wurde ebenso wie Gregor Stirnweiß, der sich durch jahrelanges und unermüdliches Engagement für die Feuerwehr auszeichnete, zum Ehrenmitglied ernannt. Weiterhin wurde auch Wendelin Seitz, seit 1954 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und insgesamt 19 Jahre Zweiter Kommandant, als Ehrenmitglied ausgezeichnet.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden auch Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Feuerwehrverein ausgezeichnet:

70 Jahre Kilian Schechtel, 60 Jahre Anton Ringel und Johann Knorr, 50 Jahre Gregor Stirnweiß, 40 Jahre Ulrich Hermann, Hermann Hölzlein, Artur Hofmann, Peter Jungwirth, Reinhard Kreller, Rainer Krembs, Georg Lang, Markus Laßner, Ernst Ringel, Hugo Ringel, Oskar Rose, Andre Schwarzmann, Stefan Sponsel, Hubertus Weiß, Otto Stirnweiß, Josef Messingschlager, Peter Knorr , Bernd Kraußold, Martin Kraußold, Stefan Schmitt, Georg Uttenreuther, Roland Wölfel, Wilhelm Zimmermann und Thomas Schuster.

25 Jahre im Feuerwehrverein sind Thomas Binder, Matthias Hartmann , Ernst Messingschlager, Johannes Schuster, Dirk Stadter, Johannes Wagner, Uwe Gottschlig, Ria Stirnweiß, Daniela Ammon, Regina Kraußold, Georg Sendner, Roland Stüwe, Larissa Stüwe, Claus Taschner, Thomas Krembs und Stefan Schuster.

Dominik Henkel