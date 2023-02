Am Weltgästeführertag am Sonntag, 26. Februar, mit dem Thema „Sagen, Geschichten, Anekdoten“ finden um 14 Uhr drei Führungen mit den Pottensteiner Gästeführern statt. Neben einer 30-minütigen Tour mit der Rikscha für Mobilitätseingeschränkte mit Thomas Büttner wird es einen einstündige n Rundgang mit Birgit Haberberger bis zum Hasenloch (Bild) und eine 90-minütige Führung mit Frank Pfründer über das Hasenloch und den Höhenweg zurück nach Pottenstein geben. Am Ende trifft man sich wieder zur gemeinsamen Einkehr. Interessierte, die aufgrund eines Handicaps mit der Rikscha fahren möchten, melden sich an unter Telefon 0151/25029198. Alle anderen können sich um 14 Uhr am Tourismusbüro einfinden. Die Führungen sind kostenlos. Foto: Steffi Ribold