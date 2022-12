Die langjährige Angestellte Angelika Rieger und der frischgebackene Abteilungsleiter Martin Brüggemann vom Bildungszentrum des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Erlangen-Höchstadt, machten sich auf den Weg nach Herzogenaurach und boten einen Informationsabend zum Thema „Automatische Externe Defibrillatoren “ an, umgangssprachlich auch Defi oder kurz AED genannt.

Hintergrund war die Spende von drei neuen Defibrillatoren , die die VR-Genossenschaftsstiftung Uffenheim der Gemeinde Aurachtal gespendet hat. Die Geräte hängen zukünftig in Unterreichenbach, in Falkendorf und am Feuerwehrhaus in Neundorf. Gut zugänglich im Außenbereich angebracht, kann damit jede Person, die sich mit einem entsprechenden Notfall konfrontiert sieht, schnell und sinnvoll helfen.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist jede Minute entscheidend, und ein Defibrillator kann der entscheidende Lebensretter sein. Er ist auch für Unerfahrene ohne Vorkenntnisse einfach zu bedienen, da er mit Bildern und einer Ansage ausgestattet ist, die einen Ersthelfer im Notfall anleitet.

Wer Interesse daran hat, das Gerät ausführlicher kennenzulernen und auch bei anderweitigen Notfällen gut vorbereitet sein möchte, kann an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Von Verbänden über Krankheiten bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung ist alles dabei.

Mehr Informationen und Anmeldung im Internet unter brk-erlangen.de/kurse. red